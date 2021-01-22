Ресторатори Заходякін і Косічкіна стануть батьками вдруге

Київське подружжя рестораторів Дмитро Заходякін і Аліна Косічкіна готуються стати батьками вдруге.

Про це стало відомо, коли Аліна запостила в Instagram фото себе з ледь округлим животиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kosichkina (@kosichkina)

У пари вже є трирічна донька Агата.

Аліна, Агата і Дмитро

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kosichkina (@kosichkina)

Два роки тому Косічкіна зізналася, що колись давно їй сказали лікарі, що вона не зможе мати дітей. Першою донькою Аліна завагітніла тоді, коли вже навіть не вірила, що це можливо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kosichkina (@kosichkina)

Нагадаємо, ще одне подружжя рестораторів Олена та Дмитро Борисови готуються стати батьками всьоме.