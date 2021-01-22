Ресторатори Заходякін і Косічкіна стануть батьками вдруге
22 січня 2021, 15:16
Київське подружжя рестораторів Дмитро Заходякін і Аліна Косічкіна готуються стати батьками вдруге.
Про це стало відомо, коли Аліна запостила в Instagram фото себе з ледь округлим животиком.
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У пари вже є трирічна донька Агата.
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Два роки тому Косічкіна зізналася, що колись давно їй сказали лікарі, що вона не зможе мати дітей. Першою донькою Аліна завагітніла тоді, коли вже навіть не вірила, що це можливо.
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Нагадаємо, ще одне подружжя рестораторів Олена та Дмитро Борисови готуються стати батьками всьоме.
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