Ресторатор Борисов стане батьком усьоме
П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:00
Один із найвідоміших київських рестораторів Дмитро Борисов та його жінка і партнерка по бізнесу Олена чекають на появу сьомої дитини.
Про це вагітна багатодітна матуся повідомила спочатку у Facebook, а потім і у коментарі JetSetter.
Каждый год у нас Дима Борисов всё стабильно 🤩✊Posted by Елена Сапунова on Thursday, November 19, 2020
Малюк має народитися вже у січні.
Як відомо, Борисови виховують 6 дітей: синів Данила, Демида, Бориса, Йосипа, Іллю та доньку Катерину.
Фото з соцмереж
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