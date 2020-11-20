Ресторатор Борисов стане батьком усьоме

Один із найвідоміших київських рестораторів Дмитро Борисов та його жінка і партнерка по бізнесу Олена чекають на появу сьомої дитини.

Про це вагітна багатодітна матуся повідомила спочатку у Facebook, а потім і у коментарі JetSetter.

Каждый год у нас Дима Борисов всё стабильно 🤩✊ Posted by Елена Сапунова on Thursday, November 19, 2020

Малюк має народитися вже у січні.

Карантин у родині Борисових не пройшов дарма

Як відомо, Борисови виховують 6 дітей: синів Данила, Демида, Бориса, Йосипа, Іллю та доньку Катерину.

Фото з соцмереж