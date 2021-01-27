Багаторівневий котедж та суцільна хвоя: оселю Ротару під Києвом показали з неба

Кажуть, із самого початку пандемії співачка Софія Ротару майже не покидає свій маєток під Києвом у П’ятихатці, поруч із елітним Козином.

Котедж артистки оточений хвойними деревами, серед яких височенні сосни, блакитні ялини, туї та інші вічнозелені декоративні рослини.

Як оселя Ротару виглядає з неба, показали кореспонденти "Страны".

Будинок Ротару розташований посеред хвойного гаю

А влітку, судячи з фото Ротару в Instagram, її маєток рясніє всілякими квітами і чагарниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Нагадаємо, у грудні минулого року Софія Михайлівна все ж таки наважилася залишити свій будинок та виступити на "Песне года" у Москві.