"Хочу бачити чоловіка частіше": Юрушева переїхала до Скічка в Черкаси

Київська бізнесвумен Єлизавета Юрушева прийняла рішення переїхати до Черкас, де її чоловік Олександр Скічко тепер голова ОДА.

Разом із дітьми Ліза буде жити на два міста. І причину цього вона пояснила у своєму Instagram.

"У нашій родині зміни❤. Сашу призначили губернатором Черкаської області, і тепер ми всі будемо жити на два міста. Це цікавий досвід для всієї нашої сім'ї, і ми цього всі дуже чекаємо", - запевнила Юрушева.

Юрушева хоче бачити чоловіка частіше, тому і переїхала до Черкас

"Я ніколи не жила ні в яких інших містах України, крім Києва і Донецька в дитинстві, але я дуже вже хочу познайомитися з усією Черкаської областю. Незважаючи на те, що Саша повністю переїжджає до Черкас, це не означає, що наші інтереси поділяються навпіл, це означає, що все множиться на два!", - наголосила вона.

"Впевнена, що це буде корисний досвід в нашому житті! ❤Черкаси, ми їдемо! Всі питають, як я так легко за один день взяла і переїхала, але знаючи себе, мене це взагалі не дивує! Звичайно, зараз у нас дуже багато справ і турбот: треба знайти садок, стайню і багато іншого", - зазначила Єлизавета.

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Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Скічка на посаду Голови Черкаської ОДА.

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Фото з Instagram Юрушевої та Скічка