Юрушева зізналася, що утримує Скічка фінансово

Коли ексшоумен Олександр Скічко, який нещодавно став головою Черкаської ОДА, вирішив піти у депутати, він став фінансово залежати від своєї дружини Єлизавети Юрушевої.

Про це вона сама заявила у програмі Наталії Влащенко на YouTube.

"Сашко раніше був повністю матеріально незалежним від мене. Він був дуже успішним артистом і добре заробляв. Коли він пішов у політику, він став залежним від мене фінансово. Він не заробляє…", - сказала Юрушева.

Юрушева не приховує, що є основним годувальником у родині

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"Для нього це був переламний момент. Ми дуже довго говорили про це. Він свідомо пішов на те, що його утримуватиме дружина", - додала вона.

Єлизавета зауважила, що у її чоловіка зарплатня близько 40 тисяч гривень, і 20 тисяч вони платять за приватний садок доньки Тати. До того ж син Лізи від першого шлюбу навчається в Англії. Тобто депутатська зарплатня Скічка – це дуже не значна частка їхнього сімейного бюджету.

Юрушева і Скічко живуть у Києві, в квартирі. "На заміський будинок поки не заробили", - зізналася вона

На запитання, чи була вона проти політичної кар’єри чоловіка, Юрушева сказала:

"Це була його особиста амбіція та його бажання. Я його підтримувала, бо сама я стала менеджером готелю всього лише у 22 роки. Тоді якраз була криза, і мені було складно... Якщо людина здібна, якщо вона хоче, і в неї є мотивація… Саша дуже працелюбний, він багато в чому почав розбиратися. Це правда, що він прийшов туди без знань, але те, що я бачу зараз – я дуже ним пишаюся".

"Найбільше я поважаю його за те, що якщо він за щось береться, він доводить це до кінця. Він дуже змінився у моїх очах. До цього він був дуже талановитим ведучим, а тепер зі мною живе чоловік із великою відповідальністю, яку він на собі відчуває. Він дуже багато працює на окрузі", - сказала Ліза про Сашка

Також Юрушева запевняє, що її батько-олігарх був більше проти, ніж за те, щоб зять ішов у політику.

"Я не self-made людина. Мені було легше всього досягнути, бо у мене завжди був батько. Тому я дуже захоплююся людьми, які зробили себе самі", - зізналася Юрушева

Фото з Instagram та стоп-кадри з відео

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