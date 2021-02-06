Зеленський віршами та кумедним фото привітав дружину з днем народження

Субота, 6 лютого 2021, 08:39

6-го лютого першій леді Олені Зеленській виповнилося 43 роки. Президент традиційно привітав дружину у мережі, але цього разу здивував креативом. 

Володимир написав віршика на честь коханої та показав її миле та кумедне фото. 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, 25-го січня свій 43-й день народження святкував президент, і перша леді теж його вітала у мережі


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