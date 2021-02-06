Зеленський віршами та кумедним фото привітав дружину з днем народження

6-го лютого першій леді Олені Зеленській виповнилося 43 роки. Президент традиційно привітав дружину у мережі, але цього разу здивував креативом.

Володимир написав віршика на честь коханої та показав її миле та кумедне фото.

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Нагадаємо, 25-го січня свій 43-й день народження святкував президент, і перша леді теж його вітала у мережі.