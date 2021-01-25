"Майже все, що мені потрібно для щастя": Зеленська привітала чоловіка селфі з незвичного ракурсу

Перша леді Олена Зеленська у 43-й день народження свого чоловіка присвятила йому ніжний допис у соцмережі.

Дружина Володимира Зеленського поділилася їхнім спільним селфі.

Перша леді привітала свого коханого іменинника в мережі фото з instagram зеленської

"На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений", - написала Олена.

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"З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!", - додала вона.

Нагадаємо, Володимир свою Олену називає "щастям" та "найближчою людиною". В вересні пара відзначить 18-річчя шлюбу.

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