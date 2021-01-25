"Майже все, що мені потрібно для щастя": Зеленська привітала чоловіка селфі з незвичного ракурсу
Понеділок, 25 січня 2021, 13:03
Перша леді Олена Зеленська у 43-й день народження свого чоловіка присвятила йому ніжний допис у соцмережі.
Дружина Володимира Зеленського поділилася їхнім спільним селфі.
"На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений", - написала Олена.
"З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!", - додала вона.
Нагадаємо, Володимир свою Олену називає "щастям" та "найближчою людиною". В вересні пара відзначить 18-річчя шлюбу.
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