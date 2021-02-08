Зіркові сусіди: у мережі показали маєтки Осадчої з Горбуновим та Потапа і Каменських
Подружжя телезірок Катерина Осадча і Юрій Горбунов мають заміський будинок у селищі Романків поблизу елітного Козина.
І там само поруч із ними живуть Олексій Потапенко і Настя Каменських.
Як виглядають будинки зіркових сусідів з неба, показали кореспонденти "Страны".
Судячи з виписки з реєстру прав на нерухомість, Потап ще у 2017 році купив 13,5 соток землі, на яких зараз стоїть двоповерховий особняк з каменю в італійському стилі. На задньому дворі засклена тераса, будиночок для барбекю і басейн з лаунж-зоною.
Ділянка Осадчої і Горбунова за розмірами така сама, як і у їхніх зіркових сусідів - 13.5 соток. Але на їхній землі одразу дві споруди: хазяйський будинок і гостьовий будиночок.
До речі, судячи з постов в Instagram, обидва подружжя частенько ходять одне до одного у гості. До того ж, Потап є хрещеним батьком сина Осадчої і Горбунова, Івана.
Нагадаємо, нещодавно так само з неба показували маєток Софії Ротару.
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