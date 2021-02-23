Як Лукашенко Путіну ледь лижними палками в пах не поцілив. ВІДЕО

22-го лютого президенти Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися у Сочі, де провели переговори, а потім розважилися катанням на лижах та снігоходах.

Але не обійшлося без курйозу, який стався через неуважність самопроголошеного білоруського гаранта.

Коли Лукашенко і Путін виходили з кабіни підйомника, Олександр Григорович не розрахував відстань і занадто розмахнувся лижними палицями, ледь не зачепивши колегу.

Відео цього моменту опублікував Telegram-канал "Пул №3", пише KP.by.

"Олександр Григорович! Обережніше з палицями!" - так підписаний відеоролик.

Більше того, пізніше під час катання на снігоходах Лукашенко дозволив собі обігнати Путіна.