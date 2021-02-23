Як Лукашенко Путіну ледь лижними палками в пах не поцілив. ВІДЕО
Вівторок, 23 лютого 2021, 10:14
22-го лютого президенти Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися у Сочі, де провели переговори, а потім розважилися катанням на лижах та снігоходах.
Але не обійшлося без курйозу, який стався через неуважність самопроголошеного білоруського гаранта.
Коли Лукашенко і Путін виходили з кабіни підйомника, Олександр Григорович не розрахував відстань і занадто розмахнувся лижними палицями, ледь не зачепивши колегу.
Відео цього моменту опублікував Telegram-канал "Пул №3", пише KP.by.
"Олександр Григорович! Обережніше з палицями!" - так підписаний відеоролик.
Більше того, пізніше під час катання на снігоходах Лукашенко дозволив собі обігнати Путіна.
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