Go_A представили кліп на оновлену пісню для Євробачення-2021

Гурт Go_A, який цього року представлятиме Україну на Євробаченні у Роттердамі, випустив оновлену версію конкурсної пісні SHUM та кліп на неї.

Кібер-панк, фолк, техно, ритуальні танці біля багаття та яскравий вокал - музиканти мають усі шанси запам'ятатися європейським слухачам.

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Нагадаємо, Росію на Євробаченні представить новообрана артистка MANIZHA.