Go_A представили кліп на оновлену пісню для Євробачення-2021

Середа, 10 березня 2021, 08:39

Гурт Go_A, який цього року представлятиме Україну на Євробаченні у Роттердамі, випустив оновлену версію конкурсної пісні SHUM та кліп на неї. 

Кібер-панк, фолк, техно, ритуальні танці біля багаття та яскравий вокал - музиканти мають усі шанси запам'ятатися європейським слухачам. 

 
 
 
 
 

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