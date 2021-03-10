Go_A представили кліп на оновлену пісню для Євробачення-2021
Середа, 10 березня 2021, 08:39
Гурт Go_A, який цього року представлятиме Україну на Євробаченні у Роттердамі, випустив оновлену версію конкурсної пісні SHUM та кліп на неї.
Кібер-панк, фолк, техно, ритуальні танці біля багаття та яскравий вокал - музиканти мають усі шанси запам'ятатися європейським слухачам.
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Нагадаємо, Росію на Євробаченні представить новообрана артистка MANIZHA.
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