Комендантська година та порожні вулиці: Осадча показала Тбілісі після локдауну

Не встигла Грузія відкрити свої гостинні двері для туристів, як телеведуча Катерина Осадча полетіла до її столиці перевіряти стан речей після локдауну.

І хоча Катя наробила купу красивих фото, її враження від країни виявилися дещо сумними.

"Грузія оговтується після локдауну, відкриваються ресторани, магазини, але багато ще закрито, і що найсумніше - багато закладів закрито назавжди, в центрі чимало порожніх приміщень…" - написала Осадча в Instagram.

Катя погуляла напівпорожнім Тбілісі

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"Не звично бачити пусті вулиці і найнезвичніше - поспішати в готель до 21, як колись в дитинстві додому, аби мама не сварила. Вперше в житті потрапляю в місто, де діє комендантська година, з 21 до 5 в Тбілісі заборонено виходити на вулицю", - зауважила телеведуча.

"Світ дуже змінився, і нам потрібно вчитися по-новому мандрувати, дотримуватися нових правил і не забути здати ПЦР на третій день перебування", - наголосила вона.

У Грузії діє комендантська година, а на третій день перебування треба здати ще один пцр-тест

Осадча не лише відпочила, а й записала інтерв'ю зі співачкою Ніно Катамадзе для "Світського життя"

Нагадаємо, нещодавно Осадча з Горбуновим гучно відзначили 4-річчя свого сина Івана.