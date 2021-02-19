Із фокусником та мильними бульбашками: Осадча з Горбуновим відсвяткували 4-річчя сина

Чотири роки тому зіркова телепарочка, Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали батьками хлопчика Івасика. Сім'я влаштувала бучне святкування дня народження нащадка, з кількаповерховим тортом, фокусами та мильними бульбашками.

Фото та відео Катя з Юрою ділилися в Instagram.

Синові Осадчої та Горбунова виповнилося 4

"Батьки, невже вже 4? :) найочікуваніше свято - День народження Івасика. Івасичок, будь щасливим, наш хлопчик!", - написала Осадча.

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Зіркові батьки стараються не світити обличчя хлопчика в мережі

"Так ніби тільки вчора ти народився! А сьогодні -тобі вже 4 рочки!! Будь здоровим і щасливим синок!! Ми тебе дуже любимо!!", - звернувся Горбунок до синочка, який поки замалий щоби прочитати це привітання.

Трохи подарунків

І нарешті свято!

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Нагадаємо, на початку лютого батьки Івана відзначали четверту річницю свого весілля.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова

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