Із фокусником та мильними бульбашками: Осадча з Горбуновим відсвяткували 4-річчя сина
Чотири роки тому зіркова телепарочка, Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали батьками хлопчика Івасика. Сім'я влаштувала бучне святкування дня народження нащадка, з кількаповерховим тортом, фокусами та мильними бульбашками.
Фото та відео Катя з Юрою ділилися в Instagram.
"Батьки, невже вже 4? :) найочікуваніше свято - День народження Івасика. Івасичок, будь щасливим, наш хлопчик!", - написала Осадча.
"Так ніби тільки вчора ти народився! А сьогодні -тобі вже 4 рочки!! Будь здоровим і щасливим синок!! Ми тебе дуже любимо!!", - звернувся Горбунок до синочка, який поки замалий щоби прочитати це привітання.
Нагадаємо, на початку лютого батьки Івана відзначали четверту річницю свого весілля.
Фото з Instagram Осадчої та Горбунова
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