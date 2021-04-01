"Такий хруст був": Тарабарова в телестудії отримала травму обличчя. ФОТО
Зі співачкою Світланою Тарабаровою сталася прикра і болюча пригода. На зірку "напали двері", і вона травмувала ніс.
Про це артистка розказала у Instagram.
"Ніколи не думала, що це так боляче... Сьогодні заходячи у студію M1 на запис свого улюбленого Shazam Charty, на мене "напали двері", точніше зі всієї дурі я просто вдарилась об одвірок носом", - поділилася Світлана.
"Такий хруст був...зірочки на очах і досі... як таке могло статися? Я не розумію", - написала вона.
На думку Тарабарової, причиною халепи могло стати недосипання. Адже, як відомо, шість місяців тому співачка народила другу дитину.
"Пощастило - крові не було і ніс начебто на місці, але набряк і запаморочення є..кажуть може бути навіть і струс... + завтра буде синець 👌🏻100%", - констатувала вона, закликавши підписників "не бути нею", а бути уважними й обережними.
Нагадаємо, свою донечку Світлана назвала Марією. Також у неї є старший син Іван.