"Такий хруст був": Тарабарова в телестудії отримала травму обличчя. ФОТО

1 квітня 2021, 11:01

Зі співачкою Світланою Тарабаровою сталася прикра і болюча пригода. На зірку "напали двері", і вона травмувала ніс.

Про це артистка розказала у Instagram.

 
Тарабарова не вписалася у двері
скріншот із instagram тарабарової

"Ніколи не думала, що це так боляче... Сьогодні заходячи у студію M1 на запис свого улюбленого Shazam Charty, на мене "напали двері", точніше зі всієї дурі я просто вдарилась об одвірок носом", - поділилася Світлана.


"Такий хруст був...зірочки на очах і досі... як таке могло статися? Я не розумію", - написала вона.

 
А ось і лікування

На думку Тарабарової, причиною халепи могло стати недосипання. Адже, як відомо, шість місяців тому співачка народила другу дитину.

ощастило - крові не було і ніс начебто на місці, але набряк і запаморочення є..кажуть може бути навіть і струс... + завтра буде синець 👌🏻100%", - констатувала вона, закликавши підписників "не бути нею", а бути уважними й обережними.

 
Наче нічого й не помітно
 
Схоже, зірка відбулася переляком

Нагадаємо, свою донечку Світлана назвала Марією. Також у неї є старший син Іван.


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