Monatik на честь 35-річчя випустив кліп, де показав синів і себе підлітка

1-го квітня мультиартисту Дмитру Монатіку виповнилося 35 років. З цієї нагоди він презентував автобіографічний кліп, в якому показав себе в різні роки і різні миті життя.

А ще Діма вперше засвітив обличчя своїх синів.

"Ковід змінив наше життя ... і спогади змінив ... загострив їх ... прямо під вії безпеки. Прем'єра відеороботи "Ресницы безопасности", яка є саундтреком до документального фільму "Вічно танцююча людина", - написав Монатік в Instagram.

Впізнаєте Дмитра?

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