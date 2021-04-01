Monatik на честь 35-річчя випустив кліп, де показав синів і себе підлітка
1 квітня 2021, 13:30
1-го квітня мультиартисту Дмитру Монатіку виповнилося 35 років. З цієї нагоди він презентував автобіографічний кліп, в якому показав себе в різні роки і різні миті життя.
А ще Діма вперше засвітив обличчя своїх синів.
"Ковід змінив наше життя ... і спогади змінив ... загострив їх ... прямо під вії безпеки. Прем'єра відеороботи "Ресницы безопасности", яка є саундтреком до документального фільму "Вічно танцююча людина", - написав Монатік в Instagram.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Приєднуйтесь до дискусії