"Ти з тих самих небезпечних чоловіків": екс-"НеАнгел" Віка нарешті показала свого таємничого бойфренда
Четвер, 1 квітня 2021, 15:45
Співачка Вікторія Смеюха в останні роки не розкривала подробиць свого особистого життя, хоча й натякала, що перебуває в романтичних стосунках. Та нарешті ексучасниця "НеАнгелов" зізріла показати щасливчика, який полонив її серце.
Коханий Віки коротко з'являється в відео, яке вона зняла на відпочинку в Єгипті. Гортайте.
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Нагадаємо, в 2016-му році артистка розійшлася з нареченим.
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