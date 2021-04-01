"Ти з тих самих небезпечних чоловіків": екс-"НеАнгел" Віка нарешті показала свого таємничого бойфренда

Співачка Вікторія Смеюха в останні роки не розкривала подробиць свого особистого життя, хоча й натякала, що перебуває в романтичних стосунках. Та нарешті ексучасниця "НеАнгелов" зізріла показати щасливчика, який полонив її серце.

Віка показала, з ким відпочиває в теплих краях

Коханий Віки коротко з'являється в відео, яке вона зняла на відпочинку в Єгипті. Гортайте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Виктория Смеюха (@vikanablack)

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Нагадаємо, в 2016-му році артистка розійшлася з нареченим.

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