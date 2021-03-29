Екс-"НеАнгел" Віка в топі й трусиках звабливо повигиналася в Єгипті. ВІДЕО
Понеділок, 29 березня 2021, 13:28
Поки Слава Камінська випускала свій сольний трек, її колишня колега з "НеАнгелов" Вікторія Сміюха вирішила дозволити собі трохи перепочити. І зняти спекотне відео для своїх підписників.
Дівчина насолоджується пляжним дозвіллям на єгипетському курорті.
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Нагадаємо, як нещодавно розказала Віка, вона перебуває "на етапі усвідомленої трансформації", тож скоро шанувальники побачать нову артистку.
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