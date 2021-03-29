Екс-"НеАнгел" Віка в топі й трусиках звабливо повигиналася в Єгипті. ВІДЕО

Поки Слава Камінська випускала свій сольний трек, її колишня колега з "НеАнгелов" Вікторія Сміюха вирішила дозволити собі трохи перепочити. І зняти спекотне відео для своїх підписників.

Гаряче та гіпнотичне відео вам від Віки

Дівчина насолоджується пляжним дозвіллям на єгипетському курорті.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Виктория Смеюха (@vikanablack)

Нагадаємо, як нещодавно розказала Віка, вона перебуває "на етапі усвідомленої трансформації", тож скоро шанувальники побачать нову артистку.

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