"Далеко не красуня" Бадоєва розказала, як ставиться до своєї зовнішності

Телеведуча Жанна Бадоєва, чий гардероб на 95% складається з суконь, не вважає себе красунею, але цілком задоволена тим, що бачить у дзеркалі.

Про це вона заявила у Instagram, показавши себе з незвично випрямленим волоссям.

Жанна розповіла, як ставиться до власної зовнішності фото з instagram бадоєвої

"Я знаю, що далеко не красуня і дуже далека від ідеалу, але я люблю себе... іноді менше, але майже завжди так... із усіма недоліками та "потворностями"))))))", - написала 45-річна Жанна.

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Красунею телеведуча себе не вважає

Нагадаємо, ексчоловік телезірки, режисер Алан Бадоєв нещодавно ділився в мережі свіжими фото їхньої доньки Лоліти.

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