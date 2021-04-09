"Я відповіла "дякую": Онуфрійчук показала, як її двічі кликали заміж

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка у лютому красиво вийшла заміж на Мальдівах, зізналася, що її обранець Алмаз робив їй пропозицію руки та серця двічі. Перший раз він покликав кохану заміж онлайн, другий - особисто.

Як це було, в річницю пропозиції №1 Іванна показала в Instagram.

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"Сьогодні для нас з коханим особливий день. Саме в цей день рік тому під час карантину, який розлучив нас на цілих три місяці, коханий зробив мені першу пропозицію - онлайн! 😍 І я відповіла... "дякую!" 🙈 Відстань і розлука змусили його думати, що, можливо, я кудись втечу за цей час 😅 Але я вирішила, що пропозиція має бути повноцінною", - поділилася Онуфрійчук.

Зі слів телезірки, карантин став випробуванням для них із коханим та показав, наскільки вони важливі один для одного.

Нагадаємо, після весілля подружжя гайнуло до Швейцарії. Іванна з Алмазом планують жити то там, то в Україні.

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