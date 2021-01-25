"Не утриманка": Онуфрійчук розказала, хто подарував їй бентлі, та що вона змінила в обличчі

Телеведуча Іванна Онуфрійчук не вважає себе Попелюшкою та упевнена, що жінка повинна вміти приймати коштовні подарунки з достоїнством.

Сама вона прийняла і квартиру, і дорогу автівку, і ще багато чого від різних чоловіків, але утриманкою себе не вважає.

Про стосунки на відстані та знайомство зі своїм нареченим Іванна розказала в інтерв’ю DOROTYE.

Перед тим, як зустріти свого нареченого Алмаза, Онуфрійчук мала кількарічні стосунки з бізнесменом, який жив у Білорусі. За цей час чоловік встиг подарувати Іванні квартиру в Києві, Bentley, подорожі на курорти, але заміж так і не покликав.

"Я зрозуміла, що виховувати онлайн дітей – це не моє. Я хочу прокидатися разом із чоловіком", - запевнила Іванна.

Стосунки на відстані далися Іванні непросто

На запитання ведучої, чи не була вона тоді утриманкою, Онуфрійчук категорично заявила:

"Для мене утриманка – це дівчина, яка нічого не робить, сидить собі вдома, ходить по салонах, спа, масажі тощо. А я людина-пахар, ще й пахар такий, що мені нема коли ні поїсти, ні поспати… Я дійсно дуже багато працюю, розвиваюся, допомагаю рідним. Тому це не про мене".

"Але отримувати подарунки – це треба вміти. У нас дівчата чомусь не вміють отримувати компліменти, подарунки, не розуміють, що вони цього достойні. Для мене чоловік – це його вчинки. Це не слова, не краса, не гаманці, а в першу чергу вчинки", - додала вона.

Дівчата, вчіться в Іванни, як гідно отримувати дорогі подарунки

Влітку 2018-го Іванна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вона тоді поїхала на іспанський детокс-курорт, і Алмаз заговорив із нею, коли обидва бігали в спортзалі на доріжці.

Утім, Іванна ще була у стосунках на відстані, а її новий знайомий – у процесі розлучення з дружиною після 7 років шлюбу.

Наречений Іванни з Казахстану і мусульманин за віросповіданням

Цілий рік вони спілкувалися в смс як друзі, потім раз зустрілися у Катарі, а потім чоловік прилетів до Іванни з Києва на Сейшели, де вона відпочивала з подругою.

"Якщо хочеш приїхати, без подарунків не приїзди", - заявила йому тоді "скромна" красуня і отримала від залицяльника справжній Rolex.

Іванна показала той самий годинник, який її наречений подарував тоді на Сейшелах

Зараз телеведуча активно готується до весілля, яке має відбутися наприкінці року на Мальдівах.

А після одруження телеведуча житиме між Швейцарією, де вже 6 років мешкає її коханий, та Україною.

"Більш нудної країни, ніж Швейцарія, я не зустрічала у своєму житті. Жити на дві країни я готова", - зазначила Іванна.

Обранець Іванни не мільярдер, але й далеко не бідний

До речі, 34-річна Онуфрійчук не приховує, що підколює губи та відкоригувала кінчик носа. А от з грудьми нічого не робила.

Іванні не подобався її круглий ніс картоплею, тому вона його трохи змінила

На запитання, чи можна назвати її сучасною Попелюшкою, Іванна сказала:

"Ні. Я пройшла дуже непростий шлях, дуже непросте дитинство та особисте життя. Я дійсно довго до цього йшла, довго чекала справжнього чоловіка, стосунків, я вірила в це. Справжня любов є і вона прийде, просто треба вміти чекати".

Фото з Instagram