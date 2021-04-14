"Неідеальна" Каменських показала, як виглядала в купальнику до схуднення

Співачка Настя Каменських так захопилася зйомками реаліті, що вирішила бути ще відвертішою зі своїми фанатами.

Артистка згадала ті часи, коли вона ще не займалася спортом і мала трішки ширші форми. Настя вперше наважилася показати себе в купальнику до схуднення.

"До/Після... Ви знаєте, я багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Але… реаліті так реаліті. Я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того, що ми повинні... Ми просто зобов'язані! Любити себе", - зазначила Каменських в Instagram.

"Неважливо, скільки кілограм, неважливо, як ми виглядаємо. Головне - це прагнення і бажання ставати краще і сприймати самих себе. Ставати краще і йти до прийняття себе", - наголосила артистка… Я рада, що нарешті я прийшла до цього. Дівчата, пам'ятайте про це завжди! Ви у себе найважливіші. Любіть себе❤", - закликала Настя.

"Хай іноді кілограми додаються або зменшуються. Нехай часто мені пишуть негативні коментарі і засуджують за вагу, засуджують, що я багато тренуюся, стежу за харчуванням, але все одно не відповідаю загальноприйнятим ідеалам 90-60-90. Але це не привід картати себе. І навіть зараз, коли я можу іноді скакати у вазі - я люблю себе такою, яка я є🥰 Моя ідеальність - в моїй не ідеальності", - заявила Каменських.

Каменських, схоже, трішки набрали ваги, але вже не соромиться виставляти себе в бікіні і закликає інших любити себе у будь-якій формі

Нагадаємо, років сім тому Насті закидали вагітність через її неплаский живіт.

Фото з Instagram