"Відчула себе найщасливішою": Седокова показалася після операції на обличчі

Співачка Ганна Седокова днями опинилася у кабінеті хірурга. Артистка наважилася на операцію на оці.

Два тижні Аня ходила з набряком на запалоеному повіці і не зверталася до лікаря.

Через це зірці довелося скасувати зйомки та не піти на дві премії. Але врешті її терпець урвався, і о другій ночі вона вирішила робити операцію, а вже о 8 ранку записалася до хірурга.

Ані довелося трішки побути піраткою

За словами Седокової, операція лише на перший погляд була страшною, однак виявилася безболісною.

У своїх сторі Аня показала, як чоловік зняв пов’язку з її ока, яке ще трішки набрякле і червоне, але виглядає набагато краще, ніж до операції.

Яніс весь час підтримував дружину і навіть знімав з її ока пов'язку, поки вона знімала сторі

У співачки був халязіон, який спочатку викликав набряк, а потім перетворився на болючу маленьку кульку на повіці. Аня чекала, що він сам зникне, але цього не сталося

Нагадаємо, нещодавно Седокова показалася до схуднення на 5 кіло і після.