"Відчула себе найщасливішою": Седокова показалася після операції на обличчі
19 квітня 2021, 09:41
Співачка Ганна Седокова днями опинилася у кабінеті хірурга. Артистка наважилася на операцію на оці.
Два тижні Аня ходила з набряком на запалоеному повіці і не зверталася до лікаря.
Через це зірці довелося скасувати зйомки та не піти на дві премії. Але врешті її терпець урвався, і о другій ночі вона вирішила робити операцію, а вже о 8 ранку записалася до хірурга.
За словами Седокової, операція лише на перший погляд була страшною, однак виявилася безболісною.
У своїх сторі Аня показала, як чоловік зняв пов’язку з її ока, яке ще трішки набрякле і червоне, але виглядає набагато краще, ніж до операції.
Нагадаємо, нещодавно Седокова показалася до схуднення на 5 кіло і після.
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