У Данилка пояснили його "невиліковну хворобу"

Після того, як продюсер Андрія Данилка, Юрій Нікітін в одному з інтерв’ю заінтригував розповіддю про стан здоров’я артиста, російські ЗМІ зарясніли заголовками про його невиліковну хворобу.

Менеджмент Данилка вирішив заспокоїти фанатів і журналістів та зробив заяву в Instagram Вєрки Сердючки.

Як виявилося, у Данилка просто проблеми зі сном та циркадними ритмами.

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Російські ЗМІ приписали Данилку важку хворобу після того, як Нікітін сказав, що над станом здоров'я артиста працюють спеціалісти з європейських країн

Як виявилося, мова йшла лише про безсоння Данилка

Нагадаємо, багато років тому Данилко пережив важку депресію, під час якої не міг працювати і писати пісні.