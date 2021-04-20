У Данилка пояснили його "невиліковну хворобу"
20 квітня 2021, 11:11
Після того, як продюсер Андрія Данилка, Юрій Нікітін в одному з інтерв’ю заінтригував розповіддю про стан здоров’я артиста, російські ЗМІ зарясніли заголовками про його невиліковну хворобу.
Менеджмент Данилка вирішив заспокоїти фанатів і журналістів та зробив заяву в Instagram Вєрки Сердючки.
Як виявилося, у Данилка просто проблеми зі сном та циркадними ритмами.
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Нагадаємо, багато років тому Данилко пережив важку депресію, під час якої не міг працювати і писати пісні.
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