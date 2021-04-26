Дружина DZIDZIO про рішення розлучитися: Відчула, що втрачаю себе

Поки ще дружина музиканта Михайла Хоми або DziDzio, співачка Slavia розказала, як і чому вони вирішили розійтися після 20-ти років стосукнів.

У коментарі ТСН.ua Ярослава зізналася, що поки чоловік будував успішну кар’єру, вона втрачала себе.

"Так, це правда, ми розлучаємося... За всі роки існування гурту DZIDZIO я звикла, що мене не має бути. Весь цей час я ставилася з зрозумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і наважилась заявити про те, що я не тінь, я особистість!" – наголосила Слава.

Виявляється, у Михайла Хоми всі ці роки була гарна дружина-співачка, про яку мало хто знав

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Жінка також запевнила, що зробила все, аби врятувати шлюб.

"Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом "ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля... Відчути, прийняти... а потім подивитися на ситуацію зверху, і зрозуміти, скільки там сили..." – сказала артистка.

Пара одружилася у 2013-му році

Також Ярослава зауважила, що вони з Михайлом дійшли цього рішення обопільно.

"До розлучення ми прийшли плавно і усвідомлено... Хоча, ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікава. Дякую Михайлові за досвід життя, за творче натхнення. Я написала нові пісні, тому, чекайте..." – зазначила Slavia.

"Я особистість!" - наголошує Slavia

Фото з Instagram