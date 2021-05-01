Огнєвіч, DZIDZIO, Матвієнко та ще 9 зірок заспівали "Христос Воскрес" 12-ма мовами
Напередодні Великодня, 1-го травня, відбулася прем’єра піснеспіву, "Христос Воскрес", який виконали 12 співаків 12-ма мовами.
Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталя Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO та настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим заспівали пасхальну композицію.
Вперше в світі уніфікований піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, звучить однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим.
У зйомці відео взяли участь 120 осіб: оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, бандуритска Marina Krut, діти Art music school ZABAVA та, власне, 12 солістів.
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