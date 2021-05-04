65-річний Білл Гейтс розлучається після 27 років шлюбу

Один із творців Microsoft Білл Гейтс оголосив, що вони з дружиною Меліндою вирішили розлучитися після 27-ми років шлюбу.

Про це 65-річний бізнесмен і філантроп написав у своєму Twitter.

"Після тривалих роздумів та роботи над стосунками ми прийняли рішення розірвати наш шлюб. За останні 27 років ми виростили трьох неймовірних дітей та побудували фундацію, що працює по всьому світу і дозволяє людям жити здоровим і продуктивним життям", - зазначив Білл.

Мелінда і Білл познайомилися на брифінгу "Майкрософт" у Нью-Йорку. Вона тоді працювала у компанії

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Гейтс наголосив, що вони з Меліндою продовжать працювати разом у благодійному фонді, але більше не вірять у те, що зможуть розвиватися у парі на наступному етапі життя.

Наостанок Гейтс попросив не порушувати їхню приватність та дати їм спокійно розпочати нове життя.

Нагадаємо, два роки тому після 25-ти років шлюбу з дружиною розлучився засновник Amazon Джефф Безос.

Фото з Instagram