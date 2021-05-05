"Міс Україна Всесвіт" Ястремська повезла до США 5 валіз лахів та 7-кілограмову "душу"

5-го травня "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизавета Ястремська полетіла до Маямі, де 17-го травня представить країну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

Дівчину до змагань готували цілою командою зіркових експертів.

Уроки танців Єлизавета брала у Дмитра Дікусара, уроки дефіле – у постановниці шоу Ukrainian Fashion Week Ірини Дюденко.

Місс Ястремська вже полетіла до США

З собою Єлизавета повезла цілих 5 валіз вагою майже 100 кілограмів. У них – одяг та прикраси від українських дизайнерів: Elenareva, Каті Сільченко, Bevza, Samokish.

Конкурси краси - важка справа, судячи з кількості валіз

Але, як завжди, найбільше уваги приділили створенню національного костюму під назвою "Душа-витинанка".

"Життя інколи залишає дірочки в душах людей, але Бог складає з них гармонійний малюнок, що відображає внутрішню красу людини. Душа - світла і чиста, що й символізує білий колір костюму. Дзеркальний блиск відбиває внутрішній світ людини", - так описують ідею костюму.

Над сукнею працювала команда з 7 майстрів. Загальна вага костюма – близько 7 кілограмів

"На нього пішло близько 15 метрів атласної тканини білого і чорного кольорів… Незвичним є те, що потрібно було розробити технологію, при якій тканина поводила би себе як папір. Водночас ще необхідно було, аби дрібно порізана тканина не розлазилася. Для цього було витрачено майже 2 кілограми спеціального розчину", - розказала дизайнер Наталія Шевчук.

А це - вечірня сукня для конкурсу

До слова, у конкурсі візьмуть участь представниці з 74 країн.

Фото пресслужби