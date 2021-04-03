"Міс Україна Всесвіт" Ястремська таки отримала американську візу

Українській учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2021 Єлизаветі Ястремській все-таки дали американську візу.

Про своє рішення посольство США в Україні повідомило Лізі якраз тоді, коли вона давала інтерв’ю одному з телеканалів і жалілася на відмову у візі.

Після того, як президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова здійняла галас в українських ЗМІ, посольство США все-таки схвалило візу Ястремській

До конкурсу, який відбудеться у Маямі, залишився місяць

Нагадаємо, у 2019-му році історія з візою для учасниці "Міс Всесвіт" була така сама. Тоді Анастасія Суббота теж лише з другої спроби отримала дозвіл летіти в Америку.