Бабкін уперше показав обличчя молодшого сина

Музикант Сергій Бабкін нарешті показав свого молодшого сина Єлисея, якому у червні виповниться два рочки.

Кумедне фото з хлопчиком співак виклав у своєму Instagram.

Підписники Бабкіна помітили, що син дуже на нього схожий

Тим часом, дружина Бабкіна, Сніжана у програмі "Де логіка?" розказала про виховання трьох дітей.

"Уважність, повага до одне одного і до старших, а також уміння "не напружувати" – це три основні цінності. Ми намагаємося робити так, щоб діти самі доходили до того, що їм потрібно зробити. Не говоримо їм "треба", а намагаємося дати внутрішню свободу. Робимо це, щоб не зламати їхній внутрішній стрижень, який дуже важливий у майбутньому", - зауважила жінка.

Також Бабкіна зізналася, що вони нині переживають складний період з 14-річним сином Артуром.

"Усе відбулося якось дуже різко. Буквально за місяць син став абсолютно іншим – і зовні, і внутрішньо. Ми з Сергієм зараз вивчаємо тему підліткової психології. Спершу намагалися протидіяти ситуації, і син закрився. А коли відпустили, дали Артуру трохи більше внутрішньої свободи, то він сам прийшов до успіху. Ходить радісний. А ще в нас взагалі немає сварок. Це найголовніше в сім’ї", - наголосила Сніжана.

Артур (ліворуч) - син Сніжани від першого шлюбу. У Сергія теж є син Ілля від попередніх стосунків

Нагадаємо, у березні Бабкіна ошелешила зізнанням про численні зради чоловіка, які вона йому пробачила.

Фото з Instagram