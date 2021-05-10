Волохата солістка та світлокільця: ВІДЕО з першої репетиції України на сцені Євробачення-2021
10 травня 2021, 12:39
Гурт GO_A, який цього року представляє Україну на Євробаченні, уже перебуває в Роттердамі.
9-го травня відбулася перша репетиція музикантів на головній сцені конкурсу, і в мережі показали кадри з неї.
Солістку Катерину Павленко вбрали у волохату штучну шубу трендового зеленого кольору.
Судячи з коментарів під відео, номер сподобався глядачам.
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Нагадаємо, українці виступатимуть у першому півфіналі 18-го травня під номером 15. Другий півфінал відбудеться 20-го травня, а фінал - 22-го.
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