DJ Nastia в нашийнику та масці виступила у Москві на підтримку ЛГБТ
Діджейка Анастасія Топольська або DJ Nastia виступила у московському клубі Mutabor в екстравагантному образі.
Під своїм альтернативним іменем SHEIS дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка зіграла для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці HOROVOD.
Настя виклала відео і фото з московського заходу, чим викликала критику у соцмережах і наробила галасу в ЗМІ.
До речі, свій образ SHEIS діджейка вперше використала на вечірці на підтримку ЛГБТ-спільноти "Veselka" ще у 2019 році, яка проходила в Києві.
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Удруге вона грала в цьому ж образі в лютому 2021 на вечірці в ЛГБТ-френдлі клубі в Києві.
Цього разу виступ Насті у Москві теж був спрямований на ЛГБТ-аудиторію, адже відбувся у рамках колаборації двох ЛГБТ-співтовариств: українського "Veselka" та російського "Popoff Kitchen".
Окрім Топольської, в андеграундному клубі Мутабор також виступили українські діджеї Настя Муравйова, Дар'я Колосова, Стас Твіман та Руслан Мейс.
Фото з Instagram
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