Тарабарова показала 7-місячну доню в ніжній фотосесії
Вівторок, 11 травня 2021, 11:59
Співачка Світлана Тарабарова цього року вперше відзначила День матері у статусі мамусі двох дітей. Досі артистка старалася не світити в мережі обличчя своєї донечки Марії, але з нагоди свята трішки показала малу в красивому фотосеті.
"Бути Мамою - дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча...", - зізналася Світлана.
Як відомо, Марійці наприкінці травня виповниться вісім місяців. Первісткові ж Тарабарової, Івану два з половиною роки.
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