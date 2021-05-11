Тарабарова показала 7-місячну доню в ніжній фотосесії

Співачка Світлана Тарабарова цього року вперше відзначила День матері у статусі мамусі двох дітей. Досі артистка старалася не світити в мережі обличчя своєї донечки Марії, але з нагоди свята трішки показала малу в красивому фотосеті.

"Бути Мамою - дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча...", - зізналася Світлана.

Світлана та її сонечко-донечка фото з instagram тарабарової

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Тарабарова - двічі мама

Як відомо, Марійці наприкінці травня виповниться вісім місяців. Первісткові ж Тарабарової, Івану два з половиною роки.