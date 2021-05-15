Разумков у День сім’ї вперше показав обох синів. ФОТО

Субота, 15 травня 2021, 14:33

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав із Днем сім’ї своїх підписників в Instagram.

І з цієї нагоди виклав фото з дружиною та двома синами, яких раніше, здається, не показував у мережі.

"Ви - найцінніше, що в мене є. Люблю безмежно! З Міжнародним днем сім’ї!", - написав спікер парламенту. 

 
37-річний Разумков нарешті показав своїх хлопців - Олександра та Олексія

До речі, не так давно Дмитро вітав дружину Юлію з днем народження і виклав ніжне фото з нею. 


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