Разумков у мережі заявив про кохання до дружини-іменинниці

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав із днем народження свою дружину Юлію. Зробити це він вирішив не лише особисто, а й через Instagram.

Чоловік запостив ніжне фото з іменинницею.

Разумков показав у мережі себе з дружиною-іменинницею фото з instagram

"Уже понад сімнадцять років ми разом святкуємо твій день народження! Дякую тобі за всі ці роки! Дякую за все, що було і що ще буде! Дякую за наших прекрасних малюків! Я тебе дуже кохаю!", - написав Разумков.

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А таким архівним кадром чоловік вітав Юлію з Днем закоханих

Як відомо, Юлія - донька нині вже покійного колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки. Із Разумковим жінка виховує двох синів.

Нагадаємо, присвячувати своїм половинкам романтичні дописи в мережі полюбляють й інші політики, зокрема президент Володимир Зеленський та Петро Порошенко.