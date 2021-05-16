Андре Тан розлучається після 8-ми років шлюбу

Дизайнер Андре Тан повідомив, що вони з Аліною Харечко вирішили розлучитися.

Пара була у шлюбі 8 років, але їхні стосунки тривають понад 10.

Новиною Тан поділився в Instagram.

"Наша історія добігла кінця. Але ми розлучаємося друзями і сильно поважаємо один одного. Я дякую тобі за ці 12 років разом, за красуню-дочку, за те, що була поруч у банкрутстві та в достатку, в кризах і в штилі", - написав Андре.

"Дякую за те, що ти була моїм компасом і моїм другом всі ці роки. За те, що завжди зберігала сім'ю від журналістів. За те, що підтримувала мої божевільні ідеї і безмежно вірила в мене. Любов пройшла у нас обох, але залишилася дружба, повага і вдячність", - наголосив дизайнер.

Аліна Харечко теж подякувала Тану в своєму Instagram. От тільки вона написала про 10 років стосунків, тоді як чоловік - про 12.

Нагадаємо, на початку пандемії Андре Тан перехворів на коронавірус, після чого у нього почалася депресія. І вже тоді з'явилися чутки про його наміри розлучитися.