Андре Тан розказав, як хворів на коронавірус, та чи розлучився з дружиною

Виявляється, дизайнер Андре Тан перехворів на коронавірус ще у березні, коли пандемія лише починалася.

Причому заразилися і його дружина з дочкою.

Тан підчепив ковід у Франції і хворів дуже важко. Про це він розказав у програмі "Зірковий шлях".

"Було таке відчуття, що ти вже готовий помирати, тому я пережив весь цей жах", - згадав Андре.

Андре Тан перехворів на COVID-19 разом із дружиною Аліною та донькою Сонею

За словами дизайнера, у нього почалася депресія, не хотілося вставати з ліжка. Причиною цього стану стала і пандемія, і сварки з дружиною через проблеми з бізнесом. Все це мало не закінчилося розлученням.

Тому в світських тусовках стали з'являтися чутки, що подружжя таки розпалося.

"Ні, ми не розлучилися, просто дуже сильно сварилися на тлі ситуації, що склалася з бізнесом. У мене був період, коли я з'їхав на два тижні і попросився до друзів на квартиру. Зараз все нормально", - прокоментував чутки Тан.

Нагадаємо, Андре Тан і Аліна Харечко побралися у грудні 2012-го, а на початку 2016-го у них народилася донька Софія.

Фото пресслужби та з Instagram