Андре Тан розказав, як хворів на коронавірус, та чи розлучився з дружиною
Виявляється, дизайнер Андре Тан перехворів на коронавірус ще у березні, коли пандемія лише починалася.
Причому заразилися і його дружина з дочкою.
Тан підчепив ковід у Франції і хворів дуже важко. Про це він розказав у програмі "Зірковий шлях".
"Було таке відчуття, що ти вже готовий помирати, тому я пережив весь цей жах", - згадав Андре.
За словами дизайнера, у нього почалася депресія, не хотілося вставати з ліжка. Причиною цього стану стала і пандемія, і сварки з дружиною через проблеми з бізнесом. Все це мало не закінчилося розлученням.
Тому в світських тусовках стали з'являтися чутки, що подружжя таки розпалося.
"Ні, ми не розлучилися, просто дуже сильно сварилися на тлі ситуації, що склалася з бізнесом. У мене був період, коли я з'їхав на два тижні і попросився до друзів на квартиру. Зараз все нормально", - прокоментував чутки Тан.
Нагадаємо, Андре Тан і Аліна Харечко побралися у грудні 2012-го, а на початку 2016-го у них народилася донька Софія.
Фото пресслужби та з Instagram