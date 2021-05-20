Анджеліна Джолі знялася з живими бджолами на обличчі й тілі. Вражаюче ФОТО і ВІДЕО

Американська актриса Анджеліна Джолі взяла участь у незвичному проєкті разом із National Geographic. Із нагоди Міжнародного дня бджіл, який відзначається 20-го травня, кінозірка знялася з живими комахами.

У такий спосіб відважна Енджі вирішила привернути увагу людей до проблеми зникнення бджіл на планеті.

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Укрита комахами актриса стояла нерухомо впродовж 18 хвилин. Решта учасників фотозйомки були в захисних костюмах.

Щоби привабити бджіл, Джолі намастили спеціальним феромоном. Вона не отримала жодного укусу.

Ідея такої фотосесії належить відомому американському фотографові Річарду Аведону. Рівно 40 років тому він зняв для книги "Американський Захід" бджоляра Рональда Фішера. Тоді було використано такий самий феромон.

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