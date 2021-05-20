Анджеліна Джолі знялася з живими бджолами на обличчі й тілі. Вражаюче ФОТО і ВІДЕО

Американська актриса Анджеліна Джолі взяла участь у незвичному проєкті разом із National Geographic. Із нагоди Міжнародного дня бджіл, який відзначається 20-го травня, кінозірка знялася з живими комахами.

У такий спосіб відважна Енджі вирішила привернути увагу людей до проблеми зникнення бджіл на планеті.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений National Geographic (@natgeo)

Укрита комахами актриса стояла нерухомо впродовж 18 хвилин. Решта учасників фотозйомки були в захисних костюмах.

Щоби привабити бджіл, Джолі намастили спеціальним феромоном. Вона не отримала жодного укусу.

Реклама:

Ідея такої фотосесії належить відомому американському фотографові Річарду Аведону. Рівно 40 років тому він зняв для книги "Американський Захід" бджоляра Рональда Фішера. Тоді було використано такий самий феромон.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Джиліан Андерсон знялася гола та з вугром. ФОТО