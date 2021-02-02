Босонога Джолі з собаками знялася для глянцю в своєму лос-анджелеському маєтку

Американська акторка Анджеліна Джолі стала героїнею березневого номеру британського Vogue. 45-річна кінодіва позувала для журналу на подвір'ї своєї лос-анджелеської оселі.

У інтерв'ю, яке в Енджі брав особисто головред видання Едвард Еннінфул, вона говорила про надії на майбутнє, про свою роботу та життя багатодітної мами.

Зокрема зірка зізналася, що в дечому вона не надто вправна.

Анджеліна - мати шістьох дітей віком від 12 до 19 років фото з instagram vogue uk

"Мені ніколи не вдавалося сидіти на місці. Навіть попри те, що я хотіла мати багато дітей і бути мамою, я завжди уявляла собі це в стилі Джейн Гудолл (відома британська дослідниця, приматологиня - ред.), як я подорожую десь серед джунглів. Я не уявляла це собі в справжньому, традиційному сенсі", - поділилася Джолі.

"Я відчуваю, що мені бракує вмінь бути традиційною мамою-домогосподаркою. Я даю цьому раду, оскільки діти дуже гнучкі, вони допомагають мені, але я в цьому геть не вправна", - запевнила зірка.

"Я люблю їх. Я відчуваю, що ми - команда. Це може прозвучати як кліше, але ти любиш і стараєшся, і навіть коли ти спалиш яєчню, це зрештою не має значення", - додала вона.

Джолі - не мама-домогосподарка

Зі слів Анджеліни, старішати їй подобається.

"У віці за 40 я почуваюся набагато комфортніше, ніж коли була молодша. Може, тому... не знаю... може, тому, що моя мама прожила недовго, тож у віці для мене радше є щось переможне, а не смуток", - заявила зірка.

Кінозірку сфотографували в її лос-анджелеському маєтку

Нагадаємо, життя матері Джолі, актриси Маршелін Бертран забрав рак, коли їй було 56. Дізнавшись, що вона теж має генетичну спадковість до цієї хвороби, Анджеліна зважилася на операції з видалення молочних залоз та яєчників.

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