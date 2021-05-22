"Ти мій, а я твоя": ексдружина Богдана завоювала серце "Холостяка"

Колишня дружина ексголови ОП Андрія Богдана, Анна Богдан стала тією, кого обрав Михайло Залівако у фіналі телешоу "Холостяк".

Саме Ані чоловік зізнався у коханні та подарував каблучку.

"Мені складно було зібрати букви в слова, а слова в пропозиції, щоб просто сказати тобі: "Привіт". Настільки ти мене вразила висотою розрізу і довжиною своїх ніг на Першій вечірці. І мені стало цікаво, що стоїть за твоєю яскравою і ефектною зовнішністю", - згадав Михайло.

Черговий сезон "Холостяка" закінчився

"Але наше спілкування було сухим і нудним. Я хочу зізнатися, що був момент, коли я думав, що ми попрощаємося. Але побачення по скайпу дало надію, що я помиляюся. Навіть тоді мені чогось не вистачало. Дотиків. Для мене це дуже важливо. Пізніше я зрозумів, як вони важливі для тебе", - зізнався Залівако.

"Я можу сказати з упевненістю. З тобою я був іншим, таким, яким ні з ким ніколи не був. Це відчуття мені подобалося. І від нього були мурашки по шкірі. Але зараз воно переросло в щось інше", - зауважив він.

Нещодавно Богдан казала, що хоче трьох дітей . Цікаво, чи розділяє її бажання Залівако

"Я знаю, що одного разу зробив тобі боляче. Пробач. Я не хотів. І не хочу це робити зараз. Я обіцяв відповісти тобі на твоє запитання. Ні, я не закоханий. Я люблю тебе. А це більше, ніж закоханість", - сказав Михайло.