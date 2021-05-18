Зірка "Холостяка" Анна Богдан заявила, що хоче стати багатодітною мамою
Колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана, Анна Богдан приголомшила заявою про те, скільки дітей вона хоче.
Фіналістка телешоу "Холостяк" мріє про трьох малюків і запевняє, що не боїться труднощів.
Цій темі красуня присвятила пост у своєму Instagram.
"Чомусь багатьох шокував моя відповідь на питання "скільки ти хочеш дітей?" Так! Я хочу трьох! І так, я знаю що це складно. Але послухайте, кому зараз легко? З дітьми чи без дітей - завжди знаходяться моменти, які так чи інакше "ускладнюють" нам життя", - вважає Аня.⠀
"До того ж, я знаю багааааато людей, які не зважаючи на кількість дітей, подорожують, відпочивають, працюють, тримають побут і при цьому спокійні, щасливі і кохані. Мені здається, вся справа в настрої. От і все. Якщо ускладнювати і накручувати - так воно і буде", - упевнена учасниця "Холостяка".⠀
"Дехто скаже: "Троє дітей - це дорого!". Вважаю так, що оскільки я відповідально підходжу до цього питання, то нерозумно припускати, що я не розумію, скільки коштують підгузки, ліжечка, одяг тощо. Просто мене це не лякає", - наголосила Богдан.⠀
"Ні, я не кажу про те, що три-два-або навіть одна дитина - це легко! Знаю що складно ... Але (!!!) боятися труднощів - це не про мене. Я вірю в те, що діти навпаки мотивують нас до дії більше заробляти, більше відпочивати, більше стежити за здоров'ям, більше мандрувати", - заявила Анна.
Нагадаємо, з Андрієм Богданом Анна розлучилася у 2018-му році. Дітей у пари не було.
Фото з Instagram
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