Зустріч із котом та оголошення концерту: гучне повернення GO_A до Києва

23-го травня гурт GO_A, який посів 5-те місце на Євробаченні-2021, повернувся до Києва.

В аеропорту українців зустрічали журналісти, друзі та фан-клуб, який чекав на вулицы, бо всередину не пустили.

А ще солістку групи Катерину зустрів її улюблений кіт, якого добре знають усі підписники співачки в Instagram.

"Я вже більше доби не спала. Загалом, у нас все класно, просто трохи втомлені. Дуже крута поїздка, багато вражень. Мені здається, у нас все вийшло, що ми хотіли", - цитує Катю "ТСН".

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Але на відпочинок у GO_A є не так багато часу, адже вже 30-го травня гурт дасть свій сольний концерт.