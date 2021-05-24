Зустріч із котом та оголошення концерту: гучне повернення GO_A до Києва
24 травня 2021, 10:00
23-го травня гурт GO_A, який посів 5-те місце на Євробаченні-2021, повернувся до Києва.
В аеропорту українців зустрічали журналісти, друзі та фан-клуб, який чекав на вулицы, бо всередину не пустили.
А ще солістку групи Катерину зустрів її улюблений кіт, якого добре знають усі підписники співачки в Instagram.
"Я вже більше доби не спала. Загалом, у нас все класно, просто трохи втомлені. Дуже крута поїздка, багато вражень. Мені здається, у нас все вийшло, що ми хотіли", - цитує Катю "ТСН".
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Але на відпочинок у GO_A є не так багато часу, адже вже 30-го травня гурт дасть свій сольний концерт.
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