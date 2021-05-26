Багатодітний татко Притула пояснив, чому не він обирав ім'я для новонародженої доньки

Телеведучий Сергій Притула, який 25-го травня став татусем утретє, сподівається, що на досягнутому вони з дружиною Катериною не зупиняться.

Як до поповнення в сім'ї поставилися старші діти, і чому новонароджену дівчинку назвали Стефанією, чоловік розказав "Новому каналу".

"Можна констатувати факт, що я став багатодітним батьком. Але, чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас у Збаражі: "Sky is not limit" (з англ. – "Небо – не межа") (сміється). Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо і зробимо все, щоб українців знову було 52 мільйони", - поділився Притула.

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Зі слів шоумена, в сина Дмитрика та старшої доньки Соломійки були різні очікування щодо статі маляти. Народження Стефанії стало для них великою подією.

"Звісно, спочатку Дмитрик дуже хотів братика. У Соломійки чіткого пріоритету не було, вона просто заявила, що їй потрібно ще три братика і три сестрички. І робіть собі, батьки, що хочете", - розказав чоловік.

"Дмитрик вже достатньо дорослий хлопчик. Він, можливо, не так емоційно і бурхливо реагував на це, як Соломія, але мені дуже подобається, що з віком син стає дуже уважним, турботливим. Сам телефонує Катрусі, випитує, чим можна допомогти, коли її виписують, як там наша маленька дівчинка. Це дуже круто! А щодо Соломії я зрозумів, що з нею ніколи не можна ходити в розвідку. Я відвіз Катрусю у пологовий, а Соломійку треба було відвести до дитячого садочку. Сказав їй, що ти їдеш у садочок, а я – до матусі, бо сьогодні в тебе з’явиться сестричка. І от щойно вона переступила поріг садочку, то закричала: "А у нас сьогодні дитинка народжується!" Було весело", - пригадав Сергій.

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Право вибору імені для дитини Притула віддав дружині, адже спочатку одностайності в цьому питанні між ними не було.

"Особисто я вважаю, що Боженька і природа трішки несправедливо сформулювали порядок денний щодо жінок. Тобто, чоловік долучається до появи дитини виключно на одному дуже приємному етапі, який називається зачаття. А далі жінка дев’ять місяців виношує, дуже довго годує. Тож вважаю правильним хоч трохи компенсувати це все. Якщо я не можу взяти на себе частинку відповідальності у моментах, які притаманні жінкам виключно з причини фізіології, подумав, що Катрусі буде приємно, якщо вона зможе обрати ім’я. Вона обрала Стефанія. Ім’я красиве, ніхто не заперечував, усім сподобалося", - підсумував він.

Нагадаємо, Сергій та Катерина побралися влітку 2015-го. Із колишньою дружиною, мамою Дмитра, в телеведучого "порозуміння 80-го левела".

Фото з Instagram Притули та його дружини