"Вумна Вутка" Притула зворушливо привітав дружину з Днем народження

Телеведучий Сергій Притула публічно привітав свою дружину Катерину з Днем народження.

На своїй сторінці у Facebook шоумен присвятив коханій зворушливий пост і показав її минулорічне фото.

"Це фото з минулорічного Дня Народження моєї Катрусі. Просто за рік вона стала ще красивішою і мені якось не пасує аж тааааак нею хвалитись! Тим більше, в часи пандемії!", - написав Притула.

13-го січня Катерині виповнилося 36 років

"Дякую за терпіння і підтримку! За те, що коли ти щось скажеш, а я не дослухаюсь, а потім трапиться, як ти казала, ти ніколи не кажеш: "а я казала"!!! Дякую за те, що жодного разу я не почув у відповідь на свої феєричні ідеї слів "це не можливо"!!! Дякую за те, що твоя любов надихає! І що поцілунок стає запорукою хорошого дня! Спасибі тобі за те, що біля тебе ми всі стаємо кращими! Любимо Тебе! Дмитрик, Соля і Вумна Вутка!", - привітав жінку Сергій.

Притула з дружиною мають спільну дочку Соломію . Син Дмитро (праворуч) народився в Сергія у першому шлюбі

Фото з Facebook та Instagram