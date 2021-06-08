"Ейджизм дістав": Могилевська пояснила, чому шукає асистента 40+

Днями 45-річна співачка Наталія Могилевська оголосила, що шукає собі асистента віком старше 40 років.

Артистка не пояснила, чому поставила таку умову, але фоловери завалили її питаннями .

Тож Наталя вирішила пояснити свій запит.

"Мені в директ і на пошту прийшло дуже багато питань "чому асистент тільки після 40 років?". Чому? Та тому що ейджизм дістав!", - заявила Могилевська.

Свій пост про еджизм Могилевська доповнила світлиною без мейкапу

"Тому що, життя після 40 закінчилася, ти ніколи не зможеш вийти заміж, тебе ніколи в житті не візьмуть на нову роботу. У той час, як людям саме цього покоління властиві відповідальність, здатність "горіти" на роботі, здатність нескінченно вчитися і розвиватися, дуже високий рівень мотивації і бажання досягати нових вершин", - наголосила Наталія.

"Я із задоволенням працюю з людьми старшого віку, тому що ці люди мають зовсім інший рівень мудрості, досвіду та інтелекту. От і все. Мені хочеться розумних і сильних людей поруч, тому мої дорогі дівчатка, давайте зробимо світ краще! Приходьте до нас на роботу!", - закликала зірка.

Цікаво, кого Наталя візьме на роботу

Схоже, таке рішення Могилевської пов’язане з постом її подруги – дизайнерки Ольги Навроцької, яка кілька днів тому обурювалася у мережі з приводу еджизму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Navrotska (@navro)

Нагадаємо, нещодавно Могилевська зізналася, що погладшала, та пообіцяла сухднути.

Фото з Instagram