Могилевська публічно зізналася, що має 10 зайвих кіло, та пообіцяла схуднути
Співачка Наталія Могилевська розповіла, що має аж 10 кілограмів зайвої ваги. Зірка вирішила зробити це публічно, щоби мотивувати себе чимшвидше схуднути.
Наталія пообіцяла працювати над собою в форматі марафону, з тренером та дієтологом, і ділитися подробицями з шанувальниками.
Оголошення артистка зробила в програмі "Ранок з Україною".
"Все так змінилось, що коли ми зустрічаємось із колегами, перш за все питаємо одне одного: "Скільки набрали за локдаун?" Це постійна тема для обговорення! Сьогодні я прийшла у "Ранок з Україною" і відверто зізнаюся – маю 10 зайвих кіло", - заявила Могилевська.
"Я роблю це публічно, бо розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю – мені буде дуже соромно", - пояснила вона.
Наталка поставила перед собою непросту мету: через два місяці, у свій день народження вона має влізти в улюблену сукню.
"Я худла-худла, а потім прем’єра пісні – ну звісно, я випила шампанське! Два тижні скидала 2 кілограми і за два дні їх повернула. Тому я збираюсь за короткий час скинути 10 кіло, і я не з тих, хто швидко набирає їх назад", - зазначила зірка.
"Тим паче, зараз закінчився локдаун і в нас почались концерти – коли починається робота, ніколи набирати вагу. Проблема є, коли сидиш удома. А я ще живу за містом, у мене мангал, проте я не вживаю м’ясо, тому їм булочки", - зізналася вона.
Нагадаємо, нещодавно Могилевська розказала, що дотримується інтервального голодування.
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