Пономарьов попозував на травичці з донькою Мозгової
10 червня 2021, 15:30
Співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото зі старшою донькою продюсерки Олени Мозгової, Зоєю. Дівчина артистові мов рідна, адже він виховував її з самісінького дитинства.
"До мене приїхала Доця і ми разом вітаємо Вас із Святом Вознесіння Христового! Христос Воскрес!", - написав Пономарьов у Instagram.
Як відомо, Олександр із Оленою колись жили у цивільному шлюбі, і в пари народилася спільна дочка Євгенія. Свою третю дівчинку, Соломію продюсерка народила від співака Володимира Ткаченка, aka David Axelrod. У Пономарьова ж від ексдружини Вікторії є син Сашко.
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