Пономарьов попозував на травичці з донькою Мозгової

Співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото зі старшою донькою продюсерки Олени Мозгової, Зоєю. Дівчина артистові мов рідна, адже він виховував її з самісінького дитинства.

"До мене приїхала Доця і ми разом вітаємо Вас із Святом Вознесіння Христового! Христос Воскрес!", - написав Пономарьов у Instagram.

Зоя - донька Мозгової від попередніх стосунків фото з instagram пономарьова

Як відомо, Олександр із Оленою колись жили у цивільному шлюбі, і в пари народилася спільна дочка Євгенія. Свою третю дівчинку, Соломію продюсерка народила від співака Володимира Ткаченка, aka David Axelrod. У Пономарьова ж від ексдружини Вікторії є син Сашко.

Євгенії Пономарьовій уже 22

А Олександрові-молодшому 14

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