Аксельрод замилував ФОТО з 6-річною "блискавкою" від Мозгової
27 травня 2021, 16:01
Співак David Axelrod поділився ніжними фото зі своєю донечкою від продюсерки Олени Мозгової.
Соломію, якій 6 рочків, удома, вочевидь, "скорочують" до Мії.
"Моя блискавка McQueen (персонаж із мультика "Тачки" - ред.) Фото - Тато і Мія, одного разу на гоночному треку", - написав Девід у Facebook.
Нагадаємо, 37-річний артист дуже важко перехворів на COVID-19 і в якийсь момент навіть попрощався з коханою та донькою.
Як відомо, Соломію Олена народила в 41 рік та закликає жінок не боятися ставати мамами в зрілому віці.
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