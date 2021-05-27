Аксельрод замилував ФОТО з 6-річною "блискавкою" від Мозгової

Співак David Axelrod поділився ніжними фото зі своєю донечкою від продюсерки Олени Мозгової.

Соломію, якій 6 рочків, удома, вочевидь, "скорочують" до Мії.

"Моя блискавка McQueen (персонаж із мультика "Тачки" - ред.) Фото - Тато і Мія, одного разу на гоночному треку", - написав Девід у Facebook.

Соломії в лютому виповнилося 6 років Facebook фото заксельрода

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Ми навіть не знаємо, який варіант миліший, кольоровий чи ч/б

Як на вашу думку, Мія більше схожа на тата чи на маму?

Нагадаємо, 37-річний артист дуже важко перехворів на COVID-19 і в якийсь момент навіть попрощався з коханою та донькою.

Як відомо, Соломію Олена народила в 41 рік та закликає жінок не боятися ставати мамами в зрілому віці.

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