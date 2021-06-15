"Сидів у коридорі": Павлік розповів про пологи дружини

Співак Віктор Павлік, який вночі 15-го червня став батьком учетверте, розповів, як пройшли пологи його дружини Катерини.

Артист зізнався, що був присутній у палаті лише під час переймів.

Про це він розповів у коментарі "ТСН".

Як і планувалося раніше, Віктор підтримував Катю до появи на світ сина та зайшов до зали одразу після народження малюка.

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"Одразу розумів, що до самих пологів і одразу після – це ок. Так і було. Тусувався з Катею і підтримував. А от коли уже агонь – вийшов і сидів у коридорі", – поділився Павлік.

Павлік ще встиг викласти у сторі відео, де Катерина стогне під час перемів, сидячи на гумовому м'ячі

Пологи тривали 5 годин. Катерина народжувала з епідуральною анестезією.

Павлік також запевнив, що син – його копія. Більше того, Михасик схожий на двох старших дітей Віктора Франковича та його онука.

Це фото зроблене через 20 хвилин після появи сина на світ

"Один в один все моє. Копія, як народилася моя донька Христина, як у неї народився син, мій онук Вадим, то копія. Як Саша – старший син. Дуже схожий. Дуже хорошенький малюк", – поділився 55-річний батько.

Віктор Павлік із сином Михайлом

Фото з Instagram