"Сидів у коридорі": Павлік розповів про пологи дружини
Співак Віктор Павлік, який вночі 15-го червня став батьком учетверте, розповів, як пройшли пологи його дружини Катерини.
Артист зізнався, що був присутній у палаті лише під час переймів.
Про це він розповів у коментарі "ТСН".
Як і планувалося раніше, Віктор підтримував Катю до появи на світ сина та зайшов до зали одразу після народження малюка.
"Одразу розумів, що до самих пологів і одразу після – це ок. Так і було. Тусувався з Катею і підтримував. А от коли уже агонь – вийшов і сидів у коридорі", – поділився Павлік.
Пологи тривали 5 годин. Катерина народжувала з епідуральною анестезією.
Павлік також запевнив, що син – його копія. Більше того, Михасик схожий на двох старших дітей Віктора Франковича та його онука.
"Один в один все моє. Копія, як народилася моя донька Христина, як у неї народився син, мій онук Вадим, то копія. Як Саша – старший син. Дуже схожий. Дуже хорошенький малюк", – поділився 55-річний батько.
Фото з Instagram
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