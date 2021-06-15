55-річний Віктор Павлік став татом учетверте. ФОТО

Співак Віктор Павлік став батьком учетверте. Дружина 55-річного артиста, Катерина Репяхова подарувала йому сина.

Хлопчика, як і планувалося, назвали Михайлом.

Радісною новиною та першим фото родини в новому складі поділився Віктор Франкович.

Михайло Вікторович Павлік народився фото з instagram павліка

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"Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!", - написав щасливий татусь у Instagram.

Народжувала Катя в одному з приватних пологових будинків столиці. 13-го червня вона відгуляла своє 27-річчя у ресторані, а вже 14-го червня пообіді у неї почалися перейми.

Катя навіть у пологовому встигала оновлювати контент свого Instagram

Як відомо, дружина Віктора Франковича хоче з часом завести з ним іще двох діток.

Нагадаємо, від попередніх шлюбів у Павліка є вже дорослі син Олександр та донька Христина. Середній син артиста, Павло пішов із життя торік.

Фото з Instagram Репяхової

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