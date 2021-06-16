Квіткове безумство в Раді: як депутатку Грішину з 43-річчям вітали

Справжню квіткову вакханалію можна було спостерігати у Раді 16-го червня. А причиною цього став день народження депутатки "Слуги народу" Юлії Грішиної.

Їй виповнилося 43, і колеги просто-таки завалили білявку різноманітними букетами.

Фото іменинниці з квітами оприлюднив фотограф Ян Доброносов у Facebook.

Де ж взяти стільки ваз для усіх цих букетів?

"Цей лютий гламур привнесли в ВР слуги. Безсоромно перетворюючи сесійну залу чи то на філію Бессарабки, чи то на Колонну залу Дома Совєтов, час від часу вони організовують в парламенті парад букетів, змагаючись в довжині , кількості і вартості цих радянських оберемків", - написала з цього приводу депутатка Ірина Геращенко.

"Коли заходиш до зали ВР та не розумієш, що відбувається", - написав депутат Максим Саврасов у Facebook

"З подивом спостерігала це марнотратство останні два роки. Несмак, нарочите барство і демонстрація нескромності, перетворення ложі уряду на квітковий ларьок вражають. Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя чи лікаря. Нові обличчя привнесли абсолютну аморальність навіть в таку милу традицію - привітання колег з днем народження", - обурилася пані Ірина.

А от Грішина, схоже, не згодна з Геращенко фото ян доброносов