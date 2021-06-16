Квіткове безумство в Раді: як депутатку Грішину з 43-річчям вітали
Справжню квіткову вакханалію можна було спостерігати у Раді 16-го червня. А причиною цього став день народження депутатки "Слуги народу" Юлії Грішиної.
Їй виповнилося 43, і колеги просто-таки завалили білявку різноманітними букетами.
Фото іменинниці з квітами оприлюднив фотограф Ян Доброносов у Facebook.
"Цей лютий гламур привнесли в ВР слуги. Безсоромно перетворюючи сесійну залу чи то на філію Бессарабки, чи то на Колонну залу Дома Совєтов, час від часу вони організовують в парламенті парад букетів, змагаючись в довжині , кількості і вартості цих радянських оберемків", - написала з цього приводу депутатка Ірина Геращенко.
"З подивом спостерігала це марнотратство останні два роки. Несмак, нарочите барство і демонстрація нескромності, перетворення ложі уряду на квітковий ларьок вражають. Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя чи лікаря. Нові обличчя привнесли абсолютну аморальність навіть в таку милу традицію - привітання колег з днем народження", - обурилася пані Ірина.
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