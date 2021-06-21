Дружини Пятова, Кривцова та Степаненка прилетіли в Бухарест уболівати за збірну
21 червня 2021, 16:05
21-го червня збірна України з футболу зіграє з Австрією. Це буде третій поєдинок команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Євро-2020.
Підтримуватимуть наших спортсменів не лише віддані фанати, а й їхні дружини. Компанія з найближчих уболівальниць прилетіла до Румунії і вже встигла наробити там фото.
Юлія Пятова, Юлія Кривцова, Христина Яремчук, Маргарита Степаненко та Анна Матвієнко залишили своїх діточок вдома та гайнули по вболівати за збірну і розважитися у Бухаресті.
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