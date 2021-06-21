Дружини Пятова, Кривцова та Степаненка прилетіли в Бухарест уболівати за збірну

21-го червня збірна України з футболу зіграє з Австрією. Це буде третій поєдинок команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Євро-2020.

Підтримуватимуть наших спортсменів не лише віддані фанати, а й їхні дружини. Компанія з найближчих уболівальниць прилетіла до Румунії і вже встигла наробити там фото.

Юлія Пятова, Юлія Кривцова, Христина Яремчук, Маргарита Степаненко та Анна Матвієнко залишили своїх діточок вдома та гайнули по вболівати за збірну і розважитися у Бухаресті.

"Ось як ви думаєте, про що балакали ці дівчата за келишком проссеко? А ці дівчата базікали про те, як важко залишити дітей навіть на три дні! І як би нам не хотілося-гуп-ла-ла-лей, душа не може бути спокійна!", - написала Маргарита Степаненко під цим фото

Дружина голкіпера Андрія Пятова Юлія, дружина захисника Сергія Кривцова Юлія та дружина півзахисника Тараса Степаненка Маргарита

Дівчата добре підготувалися до матчу - повдягали вишиванки усі, крім Христини Яремчук та ані матвієнко (крайні праворуч)

Вагітна дружина Олександра Зінченка, журналістка Влада Седан теж у Бухаресті, але не відпочиває, а працює

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐘𝐚𝐫𝐞𝐦𝐜𝐡𝐮𝐤🎀 (@ya_christinchik)

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